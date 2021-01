VIDEO | Kiik: piirangutes lausradikaalset kannapööret ei tule

Tanel Kiik möönis, et kõik praegu kehtivad piirangud on kehtestatud eelmise valitsuse poolt. "Vaatame üle tervikpaketi ja otsustame, millised meetmed jäävad jõusse. Valitsus ei lähe piiranguid laustühistama, see oleks rumalus. Plaan on minna ühtlustamise teed ning piirangutes lausradikaalset kannapööret ei tule ja üleriigilisi laussulgemisi ei tule."