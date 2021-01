Valga haigla juht kaotab töö 

„Arvestades, et tervishoiusektor peab juba aasta aega lahendama ülemaailmsest pandeemiast tingitud kriisi ning et COVID-19 vaktsineerimine on lootus tervishoiusüsteemi kurnatuse lõpetamiseks, ei saa nõukogu aktsepteerida tekkinud olukorda, mil Valga haigla juhi tegevus on väljunud riiklikul tasandil kokku lepitud piiridest,“ ütles Valga haigla nõukogu esimees Marek Seer. Ta lisas, et COVID-19 vaktsineerimise sihtrühmade prioritiseerimine riikliku plaani järgi on võtmetähtsusega.