Töölt vabastatud Tallinna Linnatranspordi sisekontrolli endine juht käib ERRiga kohut    

Alles sel kevadel korruptsiooniskandaali üle elanud Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsi uus, vaid mõni kuu ametis olnud sisekontrolli juht Erkki Jõeäär on „Aktuaalse kaamera“ andmetel omastamise ja võltsimise eest kohtus süüdi mõistetud, kirjutas ERR 2018. aasta kevadel. Linnatranspordi juhtidele tuli sisekontrolli juhi varasem karistatus väidetavalt üllatusena ning juhatuse esimees Deniss Boroditš kinnitas, et ootab Jõeäärelt nüüd lahkumisavaldust. Jõeäär lahkuski ametist.

Tänaseks on Jõejäär esitanud ERRi vastu hagi Harju maakohtusse, nõudes ERRilt kahju tekitava tegevuse keelamist. „Enne kohtuistungit me sel teemal kommentaare ei jaga,“ on öelnud kohtuasja kohta Pille-Mai Helemäe.