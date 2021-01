Minister peab selgitama, kas seksist rääkiv raamat sobib viiendale klassile 

„Milliseid olulisi teadmisi peaks see raamat selles eas lastele andma?“ küsib riigikogulane arupärimises toonaselt haridusministrilt Jaak Aabilt (praeguses valitsuses on ta riigihalduse minister). Tuginedes lastevanematelt saadud infole koolide erinevate vanuserühmade lugemissoovituste kohta, ootab Rimmel vastust sellegi kohta, millest lähtub haridusministeerium kohustusliku lugemismaterjali valikul ja millised on kriteeriumid, millele see peab vastama.

Rimmeli riigikogu liikme volitused lõpevad täna, kuna Martin Helme tuleb tagasi riigikokku.