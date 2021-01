Eesti uudised KIRJAVAHETUS PALJASTAB | Andrus Veerpalu suur mure enne Seefeldi dopinguskandaali lahvatamist: kas poeg Andreasel ei hakka dopingust paha? Helen Mihelson , täna 00:33 Jaga: M

GALERII

Andrus Veerpalu. Foto: Aldo Luud

Äsja avalikuks saanud sajad e-kirjad ei jäta kahtlust, et suusataja Karel Tammjärv oli igati huvitatud enda tulemuste parandamisest keelatud võtete abil. Suusataja ei jätnud sõprugi hätta: ka Andreas Veerpalu ja Algo Kärp said oma dopinguportsud kätte just tema kaudu. Varjunimede alt peetud meilivestlustes kirjeldati ülima detailsusega, mitu verekotti keegi kuskil saab ja mida kõike veel saab Saksa dopinguarst Mark Schmidt oma ustavatele Eesti kundedele pakkuda.