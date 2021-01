JÄRJEKORRAS ETTE: kasiinoärikas mängis vaktsiini saamiseks lihttöölist 

Yukoni territoorium ei nõua seda, et vaktsineeritav omaks isikuttõendavat dokumenti, mis märgib Yukoni tema elukohaks, küll aga seda, et tal oleks seal viibimiseks ja vaktsiini saamiseks mõni põhjus, näiteks töökoht. Bakerid väitsidki, et asusid lähedalasuvas motellis alles hiljuti tööle.

Nii Yukoni kohalik omavalitsus kui ka territooriumi indiaani hõime ühendav White River First Nation väljendasid häbematu pettuse osas nördimust. Organisatsiooni esindaja Angela Demit sõnas Washington Postile: „Minu jaoks on selge, et kuna me oleme peamiselt põliskogukond, oletasid nemad, et me oleme mingid naiivikud.“ Demiti hinnangul on mõnetuhandene trahv ebapiisav karistus. Võimuesindajad ei mõista ka paari läbimõtlematust – mismoodi kujutasid Bakerid ette järgmise süsti hankimist? Teatavasti kuulub Moderna nende vaktsiinide hulka, mille puhul on vajalik korduvsüst mõni nädal hiljem.