ÖINE LIIKUMISKEELD JÄÄB: Hollandi võimud ei anna meeleavaldajatele järele 

Hollandi valitsus aga ei kavatse järele anda: liikumiskeelu tunnid jäävad ja neid rikkuda ei tohi. Korrakaitsjad on vahistanud üle 180 inimese ning Hollandi politseiülema sõnul pole poeaknaid lõhkuvate ja vargusi toime panevate mässajate pärisprobleemiks enam ammugi mingi komandanditund. Hollandi rahandusminister Wopke Hoekstra läks veelgi kaugemale, sõnades: „See on rämps, kes selliseid asju teeb.“ Justiitsminister Ferd Grapperhuis lubas et „meie mingile paarile idioodile alla ei vannu“.

Samal teemal Maailm Amsterdamis läks löömaks: 25 inimest vahistati, noored lasid politsei pihta ilutulestikurakette BBC kirjutab, et kõige rohkem said vaateaknad ja tänavale pargitud autod kannatada Rotterdamis, kus möllasid peamiselt nooremapoolsed mehed. Linnapea anus lapsevanemaid, et need noori komandanditunni ajal välja ei laseks.