Juhtkiri | Kus on valitsuse ambitsioonid? 

Uut valitsust on veel enne ametisseastumist tituleeritud erinevalt – mugavusvalitsus, jõulurahuvalitsus, tiksumise valitsus –, kuid ajendi selliste iseloomustavate nimede nuputamiseks on andnud ambitsioonitu koalitsioonileping, kui mitte lugeda väljakutseks järgmiste riigikogu valimisteni võimul püsimist. Ei saa ju olla tõsiseltvõetavaks eesmärgiks mitte pahandada valijat enne valimisi ja mitte teha valimisedu nimel ebapopulaarseid otsuseid.

Kui aga meenutada president Lennart Meri sõnu, et peame vähemalt jooksma, et paigal püsida, et püsida riigina, siis Meri kriteeriumile Kallase valitsus seatud ebamääraste sihtide poolest vähemat esialgu ei kvalifitseeru.