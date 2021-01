Poliitika PÄEVAPEALT POLIITIKASSE! Värske välisminister tunnistab, et kahju on hobiks kujunenud diplomaadiamet maha jätta Viljar Voog , täna 17:10 Jaga: M

Eva-Maria Liimets Kaja Kallase valitsuse ametivande andmisel. Foto: Martin Ahven

Teisipäeval ametisse astunud valitsuses on kaks värsket poliitnägu. Kui siseminister Kristian Jaani on oma kõrge politseiametniku rolli tõttu aga varasemast avalikkusele tuttav, siis uuest välisministrist ei teata midagi. Kes on Eva-Maria Liimets?