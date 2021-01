MINESTAMINE, UNUSTAMINE, KOPERDAMINE: Kaja Kallase valitsuse esimesi tunde kummitasid halvad ended 

„Ära jama! Mul tõmbas kõhedaks juba,“ tervitas värske sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo oma tervise- ja tööministrist kolleegi Tanel Kiike, kui too napilt enne 8.44 tõusnud päikest presidendilossi ette jõudis. Et uus haridus- ja teadusminister Liina Kersna tõttas pooleldi jooksusammul ministrite rivis oma kohale veel viimasemal hetkel, Riisalot näiliselt nõnda ei hirmutanud – tuleb välja, et sama ministeeriumi esindamine on tähtsam kui erakondlik kuuluvus.