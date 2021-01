GALERII | Jüri Ratas jõi Kaja Kallasega kihisevat ja andis peaministriameti üle. Uus valitsus kogunes esimesele nõupidamisele

Jüri Ratas ütles Kaja Kallasele, et peaministri amet on ennekõike vastutus Eesti rahva ees, et riik ja iseseisvus oleks kaitstud, Eestimaa inimeste heaolu ning ühiskonna ühtsus kasvaks.

Peaminister Kaja Kallas tänas Jüri Ratast ja tema kaht valitsust tehtud töö eest Eesti elu edendamisel. „Tänan Sind panuse eest, mille oled peaministrina andnud Eesti seisukohtade esindamisel nii Euroopa Liidus kui ka suhetes liitlastega ning töö eest, mida eelmine valitsus on teinud koroonaviiruse epideemia ohjeldamisel. Tean, et see ei ole üksnes suur au, vaid see on ka vastutus ja usaldus, mille vääriline peab peaminister olema,“ lausus peaminister Kallas.