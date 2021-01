Repliik Küsimus | Miks ei võeta vaktsiinitootjaid tarnete ühepoolse vähendamise eest vastutusele? Arvamustoimetus , täna 12:51 Jaga: M

Milline on Eesti leping Pfizeriga, kui tootja teatas juba mitmendat korda ühepoolselt tarne vähendamisest? Kuna leping on alati kahepoolne, millised on sanktsioonid lepingu rikkumise eest: leppetrahvid, lepingu ülesütlemine vmt? Kui sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse teatab, et tarne vähendamine oli šokk, siis selline reaktsioon väljendab pigem peataolekut - milline on Eesti plaan B olukorras, kus üks tootja ei suuda tarnet tagada?