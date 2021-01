Repliik Euroopa Komisjoni esindus | Lepingud tarneid vähendavate vaktsiinitootjatega pole avalikud Arvamustoimetus , täna 12:48 Jaga: M

Foto: Maria Kilk

Milline on vaktsiinitootja vastutus juhul, kui ta vaktsiinitarnet ei täida? Eesti pidi detsembris saama lepingu järgi 75000 doosi, sai aga tegelikult 9750. Millised on sanktsioonid või ELi jõuõlg tootja korrale kutsumiseks? Kui Eesti saab oluliselt vähem vaktsiini, aga samal ajal sama tootja tarnib Iisraelile miljonilisi koguseid, siis küsimus pole üksnes tootmismahus. Milline on ELi poolt sõlmitud leping, mis võimaldab kohustusi mitte täita, ilma et selle mittetäitjaga midagi juhtuks?