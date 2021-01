UUS VÄRV KOROONAKAARDIL: Euroopa Komisjon toetab rangemaid reisipiiranguid 

Ettepaneku eesmärk on ühtsustada liidusiseseid kontrollmeetmeid, sest riigid üritavad piirata uusi ja kiiremini levivaid koroonaviiruse mutatsioone. Ettepanek sisaldab kava, millest teatas esmakordselt Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen juba eelmisel nädalal. Kava kohaselt lisandub riskikategooria kaardile ka tumepunane ehk väga kõrge riskitasemega kategooria – selle eesmärk on kujutada riike ja piirkondi, kus on lühikese aja jooksul tuvastatud ohtralt uusi nakatunuid, mis võib olla osaliselt seotud uute viirusetüvedega.