ÕNNELIK PÄÄSEMINE! Kaldast 25 meetri kaugusel jääst läbi vajunud kalamehed pääsesid eluga 

Pärnu päästekomando rühmapealik Märt Hindreus ütles, et muutlike ilmastikuolude tõttu on jääolud väga ebaühtlased. „Pärnu jõe suudmes on praegusel hetkel jää vaid paari sentimeetri paksune ja see inimest kindlasti ei kanna. Antud olukorras aitas meestel ilmselt eluga pääseda jäänaasklite olemasolu. Jääle minnes peaksid need kindlasti kaasas olema. Samuti veekindlasse kotti pakitud mobiiltelefon, seljas uppumatu jope ja püksid. Ja mis kõige olulisem – teavitage kindlasti lähedasi sellest, kuhu lähete,“ pani päästja inimestele eilse sündmuse valguses südamele.