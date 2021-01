FOTOD | Tapmiskatses süüdistatav Liina Bahovski tuli kohtusaali käsikäes abikaasaga, kellele ta kuuli pähe kihutas

Kohtusse tuli süüdistatav koos kannatanuga ehk abikaasa Martin Bahovskiga. Kohtusaali sisenesid abikaasad käsikäes. Martin Bahovski on varem ka öelnud, et ta ei pane pahaks, et naine teda tulistas. „Miks ma peaks, see kahjustab mind rohkem, ülejäänud maailmal on täiesti suva, kas ma panen pahaks või ei. Ja miks ma peaks. Ta on minu käest vabandust palunud,“ rääkis Martin Bahovski suvel.