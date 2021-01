Maailm Hiina president Xi Jinping hoiatas USAd uue külma sõja eest Toimetas Aare Kartau , täna 10:02 Jaga: M

Hiina president Xi Jinping. Foto: SIPA/Scanpix

Hiina president Xi Jinping saatis USA presidendile Joe Bidenile hoiatuse, et too riskib uue külma sõjaga, kui jätkab eelkäija Donald Trumpi protektsionistlikku poliitikat, vahendab The Guardian.