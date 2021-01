VANDENÕUTEOREETIKUD SEGADUSES: Sarviline šamaan lootis asjatult Trumpi armule 

Paljud nn QAnoni teoreetikud olid 21. jaanuaril hämmingus (see on alusetu vandenõu saatanakummardajatest ja pedofiilidest, kelle vastu võitlejaks Trumpi peeti). Joe Biden andis oma ametivande ilma igasuguste vahejuhtumiteta ja võttis Vales Majas koha sisse nagu mees muiste. Veelgi enam süvenes neis seega tunne, et nad on petta saanud. Et Trump söötis neile valeinfot ja hellitas valelootusi.