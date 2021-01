Juhtkiri | Porto Franco on vaid jäämäe tipp 

Erilisem on aasta algul Valgas toimunu ehk seetõttu, et juhtunu sai avalikuks Keskerakonda tabanud korruptsiooniskandaali ja valitsuse kukkumise ajal. Kuid asjaolu, et sellised töökohtade ja hüvedega sahkerdamised võivad meile tunduda elu tavapärase osana, ei tähenda veel, et neile ei peaks õiguslikku hinnangut andma. Veelgi ohtlikum on aga see, et teadvusse juurdub mõtteviis, justkui poliitika tähendakski omadele heaolu võimaldamist.

Kuid ega Valga ole ainus. Kui Keskerakond otsis Tallinnas sooja kohta sotside ülejooksikule Ivor Onksionile, lausus Tallinna Linnatranspordi ASi juht Enno Tamm klassikaks saanud sõnad, et neil pole mugavustöökohti: „Mul on juba kolm tiksujat ja fond miinuses.“ Ses lühikeses lauses peitub mitu olulist tõde: omavalitsustega seotud ettevõtteis võib olla suisa spetsiaalne fond koos tiksujate palgalevõtmise kohustusega. Kuna selle maksavad kinni maksumaksjad, siis on omaette küsimus, kuidas selliseid skeeme pole maksuamet ega audiitorid läbi hammustanud, õiguskaitseorganeist rääkimata. Eriti kui tiksujate olemasolu on avalik saladus.

Tallinnas on olnud opositsioonil pinnuks silmas ka kummaline Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA, kus on palgal kaks töötajat, kuid nõukogus istub kolm inimest. Ettevõtete nõukogud on tänini poliitikuile lisaraha ammutamise kohaks. Mõnele erakondlasele on see olnud koguni ainuke nähtav sissetulekuallikas.

Narvas sai ametist kukutatud linnapea Aleksei Jevgrafov üleöö Narva haigla nõukogu liikmeks olemise kõrval juhatuse liikmekski. Katri Raiki sõnul sokutati ta sinna 6000eurose kuupalga peale. „Mul on kontaktid ministeeriumis, ma tean, kellega pean rääkima,“ põhjendas Jevgrafov enda vajalikkust. Ta sattus küll nõukogu ja juhatuse huvide konflikti tõttu politsei uurimise alla, olles enne Keskerakonda astunud.