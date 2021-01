Seisukoht | Eesti spordiüldsus sai lõpuks oma ministri! 

Eesti riigi suhtumist sporti iseloomustavad hästi Andrus Ansipi 2009. aastal öeldud laused: „Minu hinnangul ei pea sport olema riigi sport. Üle maailma on spordi toetamine eraettevõtete õlul, riigi suur panus on totalitaarsete režiimide nähtus.“

Seda oli näha ka viimaste kultuuriministrite taustast. Olgem ausad, nad teadsid spordist sama palju nagu mina koorilaulust. Senine muster murti Anneli Ottiga, kes sai kõrghariduse kehakultuuriteaduskonnas liikumis- ja sporditeaduste erialal. Naine tunnistas ka ise, et tema tugevam külg on sport.

Lahendust vajavaid probleeme on mitu. Tippatleete koondav Team Estonia pole siiani korralikult käima läinud ja sport ägab igal tasandil rahapuuduse all. Olgugi, et praegu saame toetuda vaid uue ministri sõnadele, on spordirahval lootust, et ministrite nõupidamisel on kuulda ka nende häält.