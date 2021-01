Soome peaminister Sanna Marin: Eestiga seotud karmimad reisipiirangud jõustuvad kolmapäeval 

Peaminister Marini sõnul jõustuvad uued meetmed kolmapäeval – nagu varasemalt plaanitud, vahendab Helsingin Sanomat. Ta märkis, et koroonaviirusega seotud olukord on naaberriikides tõsisem kui Soomes ja piirangute eesmärk on leida situatsioonile kestvaid lahendusi. Soome peaminister mainis, et arutas asja ka Eesti valitsusjuhi Jüri Ratasega.