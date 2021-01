SÕDURIST AEDNIK: Eesti kodanik kasvatas Šotimaal kanepit 

Vene armees teeninud 38aastane Aleksei Golovan, kellel on Eesti kodakondsus, tunnistas end Jedburghi kohtus süüdi kanepi tootmises ja B-klassi narkootikumide tarnes. Kõnealused kuriteod toimusid möödunud aasta mais ja juunis. Narkootikumid, mille hind tänavatel ulatub 73 000 naelani [üle 82 000 euro], leiti Hawickist politseireidi käigus, mis oli suunatud kahele kinnistule.

Prokurör Fraser Mathesoni sõnul leidis politsei mõlemast hoonest uimastite tootmisseadeid ja kanepitaimi. Samuti avastati 3500 naela [3942 euro] ulatuses sularaha. Mathesoni teatel tegutses süüalune n-ö aednikuna, saades kanepitaimede kasvatamiseks ilmselt juhiseid tuvastamata asjatundjalt. „Siiski on ta tarneahela oluline lüli,“ sõnas prokurör.

Eesti passiga süüaluse kaitseadvokaadi Colin Severini väitel töötas Golovan Edinghburgis ehitusplatsil, ent kaotas koroonapandeemia tõttu töö. Rahaprobleemidesse sattunud mehe advokaat selgitas, et tema kliendile pakuti tööd, ent esialgu polnud tal aimugi, mis on tema täpsemad ülesanded – ta võeti lihtsalt auto peale ja viidi Hawickis asuvasse hoonesse. Severini sõnul on kõnealune juhtum Golovani esimene õigusrikkumine.