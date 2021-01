Küsimus | Miks Eestil pole rahvusvahelist koroonahoiatusäppi? 

Tanel Tera, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) e-teenuste areandamise osakonna juht: Eesti ei ole planeeritud liituma mainitud Coronalert rakendusega, vaid ELi komisjoni poolt välja töötatud keskse lahendusega, mille kaudu liikmesriikide äpid infot vahetavad.

Senine HOIA rakendus on loodud tasuta koostöö korras eraettevõtete poolt, kes seni rakendust väga hästi töös hoiavad. Täiendavate HOIA rakenduste teostamiseks otsib TEHIK riigihankega lepingupartnerit. Tegemist on rahvusvahelise hankega ja hetkel on hankemenetlus pooleli. Kui meil on lepingupartner leitud, siis saame arendustega edasi minna ja Eesti äpile tekitada võimekuse teiste äppidega infot vahetada. Coronalert on Belgia rakendus.

ÕL: Räägime ka tähtaegadest, Coronalert on 10 riigi vahel juba praegu toimiv lahendus. Millal Eesti variant valmis saab, kui te alles otsite lepingupartnerit? Sellest on ju vähe kasu, kui see juhtub alles pärast pandeemia lõppu.