Tõnis Lukas | Isamaa loodab, et üleminek eestikeelsele haridussüsteemile jätkub 

Keelenõukogu poolt koostatud uues Eesti keele arengukavas on püstitatud eesmärk viia lisaks gümnaasiumile eesti õppekeelele üle ka põhikoolid ja lasteaiad. Lisaks lepiti valitsuskoalitsioonis eelmise aasta detsembri alguses Isamaa ettepanekul ka kokku, et sama põhimõte viiakse sisse Eesti hariduse arengukavasse.

Meil on selliseks üleminekuks olemas kõik eeldused – ka muukeelsete perekondade enamuse valmisolek ning hästi toimiv keelekümblusprogramm, mille laiendamine kõigile praegu veel venekeelsetele koolidele ja lasteaedadele on lisaressursi sinnakohta paigutamisel täiesti võimalik. Sisuliselt tähendakski see eesti õppekeelele ülemineku alust, millele saab rajada kogu õppekava eesti keele põhiseks muutmise.