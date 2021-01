Göteborgis algas kohtuistung Estonia vrakki uurinud ajakirjanike üle 

„Tunnen end hästi, et saan kohtus oma seisukohti esitada. Enne tegeliku uuringu korraldamist arutasime läbi üsna palju eetilisi ja õiguslikke küsimusi,“ sõnas dokumentaali režissöör Henrik Evertsson. Esmaspäeval algava kohtuistungi jaoks on Göteborgi ringkonnakohtus ette nähtud kaks päeva.

Evertssoni meeskond avastas merepõhjas lebava parvlaev Estonia kerelt kaks auku, millest varem ei teatud. See viis otsuseni taasavada 1994. aasta septembris toimunud õnnetuse uurimine. Aasta pärast katastroofi otsustati, et laeva ei tohi üles tõsta ja vraki juures peaks valitsema eriseaduse kohaselt hauarahu. Selles hauarahu rikkumises Evertssoni meeskonda süüdistataksegi.

Süüalune ja prokurörid pole juhtumi asjaolude osas eriarvamusel. Küsimus on pigem selles, kas vraki juurde laskumine oli kuritegu ja milline peaks sel juhul olema karistus. Oluline punkt on juhtumi puhul see, kuidas meeskond sündmuspaigale jõudis. Nimelt väljusid nad Saksa sadamast Saksa laeva pardal – selles riigis aga ei eksisteeri hauarahuseadust.