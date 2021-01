Hiina ja India väed sattusid piirialal taas kähmlusse 

India meedia väidab, et Hiina rahvaarmee üritas tungida naaberriigi territooriumile. Toimus kähmlus, milles said vigastada mitmed sõdurid mõlemast leerist. India teatel löödi hiinlased edukalt tagasi. Hiina pole intsidenti kommenteerinud. Teadaolevalt ei kasutatud tulirelvi ja olukord on taas kontrolli all.