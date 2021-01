Politsei tegi Jürgen Ligi ähvardaja kindlaks 

Hiljuti oli keegi kommentaator kirjutanud Jürgen Ligi Facebooki seinale sõnad: punane limukas, Kremli hoor, paneme su esimesena seina äärde, likvideerime. Valitsusparteilaselt. Siis küsis Ligi Facebooki kasutajatelt, lisades ähvardusest tehtud ekraanitõmmise, kas ta on kohustatud seda taluma või asja politseisse andma. „Rõhuv enamik soovitas politseid või kohut või advokaat Sarve. Ma muidugi ei tahtnud rohkemat kui profülaktikat, ka mitte sekeldamist, ega saatnud seda kuhugi,“ kirjutas Ligi sotsiaalmeedias. „Tegelikult pole see nali. Ähvardada ei tohi ega laimata isegi ilma vägivallata, pealegi pole sõnadel ja tegudel garanteeritud piiri. Ja me ei tohi kultuurivahetusega leppida.“ Ülemöödunud reedel helistati Ligile politseist. „Politsei oli lugenud, ähvardaja ise üles otsinud ja andis mulle edasi tema vabandused. Suur tänu, Eesti politsei!“ sõnas Ligi.

Politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul võttis politsei ähvardajaga ühendust ja vestluse käigus selgus, et reaalne oht Ligile puudub.