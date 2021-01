Krimi Harjumaal Anija vallas hukkus õnnetusesse sattunud ATV-juht Ohtuleht.ee , täna 21:19 Jaga: M

Foto on illustreeriv. Foto: Mati Hiis

Täna kell 19.12 sai häirekeskuse teate, et Harjumaal Anija vallas Mustjõe külas on teeäärses kraavis ATV, mille all on raskelt viga saanud 34aastane mees.