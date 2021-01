Juhtkiri | Tuleb tavade murdmise valitsus? 

Olenemata sellest, kas parteitud ministrid otsustavad erakonnaga liitumise kasuks, annab spetsialististaatus kahtlemata väärtuslikku usalduskrediiti. Ministrite esialgne nõrk side parteiga tõotab kummalegi osapoolele kasuks tulla eelkõige siseministri ametikoha hõivamisel: selleks saav Jaani tunnistaski juba, et politseinikuna oli keeruline langetada otsust korruptsiooniuurimise all oleva erakonna ministriks saamise kasuks. Ta hajutas sellega kahtlusi, et erakond muudaks ametipositsiooni hõlpsalt oma tööriistaks.