Seisukoht | Sööd väljas, päästad iseend 

Olukord muidugi pole kergemaks läinud. Koroonaviiruse nakatumisnäitajad ja suremus on endiselt kõrged. Kuid kuniks me ootame vaktsiini, ei saa viiruse ennetamisnähtused muutuda sama letaalseks kui tõbi ise. Ehk kui inimesed kaotavad selle tõttu oma elutöö, oma sissetuleku, võimaluse lastele leiba osta, pole meetmed olnud kohased. Appi tuleb võtta ka kaine mõistus – kuidas viirus kontorites ja koolides ei levi, aga söögikohtades küll? Või kauplustes, kirikutes ja ühissõidukites? Kas ei võiks kaine mõistuse, eraldumise ja (kuni söömiseni) maskikandmisega leppida ka restos?

Eesti peakokkade ühendus anub, et nendega arvestataks. Turismiministrit ametisse ei võetud, aga piisab sellestki, et mõni valitsusliige hakkaks nende sektorit tõsisemalt võtma. See võiks olla ka poliitiliselt hea idee, sest sektoriga on seotud umbes 80 000 häält. Paneb mõtlema, mis?

Kohalik toidukultuur pole ainult töökohtade säilitamine. See on osa ka meie enda loost. Toit on esimene pärimuse kandja, näidates sulle muutumist ja kohanemist. Hea toit on lisaks keha kosutusele ka meelte ravim, peletades tuska ning luues uusi häid emotsioone. Inimesed, kes oskavad head toitu teha, innustavad ka teisi otsima ja proovima häid maitseid ja nendest tekkivaid emotsioone. Neid on meile väga vaja.