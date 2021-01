Taavi Libe | Joala kuju on oma eesmärgi juba täitnud 

Kuigi see kõik on tõenäoliselt välja kukkunud kogemata, siis muidugi tekib väga paljudel inimestel soov monument ära näha, kui Viljandis kostab ähvardusi, et kuju on üleval viimaseid päevi… ja siis veel viimaseid päevi… ja nii edasi.

Olukord on sarnane paari aasta taguse Michel Sittowi näitusega Eesti Kunstimuuseumis. Too näitus oli kogu kolme kuu pikkuse perioodi jooksul populaarne, kuid tõeline pomm plahvatas siis, kui näituse mahavõtmiseni oli jäänud nädal. Viimaste päevade jooksul seisti pikkades järjekordades, et 16. sajandi alguses Tallinnas tegutsenud kunstniku tööd üle kaeda.

Kunst peab pakkuma emotsioone

Kui defitsiitsuse aspekt kõrvale heita, siis võib nii mõnelegi tunduda kohatu kõrvutada Joala monumenti – arusaamatut käkki, nagu nii mõneltki poolt on kuju kohta kõlanud – Michel Sittowi töödega. Samas tundub mulle, et ka kunsti puhul võiks olla üks oluline märksõna see, et ta pakuks emotsioone. Ma pole sugugi originaalne, kui ütlen, et minu jaoks seostub kuju Joala varajase salvestusega „Kuulsuse ahelad“, mis paljuski iseloomustaski tema suurt karjääri ning sellele järgnenut.

Joala kuju kritiseerijate avaldustest suhtun ma skepsisega igasugustesse sõnavõttudesse, mille puhul on kesksel kohal sõnad „Joala ise oleks või poleks soovinud“. Nii mõnigi sellise argumendi kasutajatest on olnud selle taga, et Joala laulud on pärast tema lahkumist saanud plaatidele ning tekitanud olukorra, kus elavatel lauljatel on aastaid olnud albumite müügiarve kõrvutades väga keeruline Joalale vastu saada. Samas olen korduvalt kuulnud, et Joala ise poleks sedagi soovinud, et tema laule uuesti plaadistatakse. Kas see tähendab, et tuleb põlata inimesi, kes on Joala loomingu korralikult läbi vaadanud, kategoriseerinud ning tema vanade ja uute fännideni toonud?

Tehniline praak nagu vabadussammas?

Kui Joala kuju valmimise protsessile midagi ette heita, siis on see kiirustamine, mille tõttu pole kõik detailid ehk viimseni läbi mõeldud. Olen pisut skeptiline selles, kas meie tehnoloogiline võimekus on 2021. aastal juba selline, et aastakümneteks mõeldud monumendi puhul on otstarbekas kasutada digitaalseid lahendusi. Joala kuju näitel tähendab see siis seda, et monument esitab armastatud laulja loomingut.