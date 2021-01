ÕL VIDEO | Jüri Ratas: uute nägude valitsusse toomine oli Keskerakonna otsus 

„Ei ole nii, et üks pool kirjutab teisele midagi ette,“ rääkis viimaseid päevi peaministriametit pidav Keskerakonna juht Jüri Ratas koalitsiooniläbirääkimistest. „Need inimesed, kes on Keskerakonna ministrikandid, on Keskerakonna poolt valitud. Need on olnud minu ettepanekud erakonnale.“

Keskerakond ja selle nüüdseks ametist lahkunud peasekretär Mihhail Korb on parajasti kriminaaluurimise all ja ka Kristjan Jaani sõnas, et tema jaoks tegi poliitikasse siirdumise otsuse väga raskeks Porto Francoga seotud korruptsiooniuurimine.

Ratas sõnas, et ta on väga rõõmus Jaani positiivse otsuse üle. Sama nentis ja erakonna juhi valikut kiitis ka koalitsiooniläbirääkimistel osalenud Tanel Kiik: „Siseturvalisuse valdkonnas oli meie eelistus pinki heas mõttes pikendada, et tuua valitsusse professionaalset taset juurde.“

Ja teine üllatuslik ametikoht? Ratas: „Välisministeerium, mis pole kunagi olnud Keskerakonna valdkond või meil pole seda ametikohta kunagi olnud. Minu soov oli loomulikult, et sinna tuleks inimene, kes on selle valdkonna tippspetsialist. Mul on väga hea meel, et suursaadik Eva-Maria Liimets selle vastu võttis.“

Kaja Kallase valitsus peaks ametivande andma teisipäeval. Stenbocki majast lahkuva Ratase sõnul on tal väga suur au, et sai olla üle nelja aasta Eesti peaminister. Mingit kibedust, et amet tuleb üle anda, tal hinges pole.

„Ma ei ole seda kunagi võtnud niiviisi, et see on kuidagi Jüri Ratase tool. Ma ei ole olnud selles mõttes mingi trügija. Aga seda saan ma öelda kõigile Eestimaa inimestele ja Õhtulehe vaatajatele-lugejatele, et olen teinud seda tööd iga sekund kirega, iga sekund emotsiooniga, iga sekund selle sihiga, et Eesti elu edasi aidata. Olen ka lähtunud põhimõttest, mis on poliitikas alati realiteet – see amet võib iga päev lõppeda, aga võib kesta ka kauem,“ rääkis Ratas.