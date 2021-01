Vaktsineeritud inimesed võivad viirust siiski edasi levitada 

Jonathan Van-Tam kirjutas ajakirjas Sunday Telegraph, et teadlased ei tea veel vaktsiini mõju viiruse levikule. Van-Tam ütles, et ükski vaktsiin pole kunagi olnud 100% efektiivne, seega pole täielik kaitse tagatud.

Nii Pfizer-BioNTech kui ka Oxford-AstraZeneca vaktsiinid vajavad kahte annust. Viiruse nakatumine on võimalik kahe kuni kolme nädala jooksul pärast vaktsineerimist. "Isegi pärast seda, kui olete saanud mõlemad vaktsiiniannused, võite siiski anda Covid-19 kellelegi teisele ja edasikandumisahelad jätkuvad," ütles Van-Tam.

"Kui muudate oma käitumist, võite ikkagi viirust levitada. Juhtumite arv püsib kõrge ja nii seate ohtu teised, kes vajavad samuti vaktsiini, kuid on järjekorras veel allpool," ütles ta.

Tervisesekretär Sophy Ridge ütles, et umbes kolmveerand hooldekodudest on vaktsineeritud. Sel nädalal on kogu Inglismaal plaanis avada veel 32 vaktsiinikohta.