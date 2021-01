Yana Toom Keskerakonna ministritest: „Ega ma väga rahul ole.“ 

Keskerakond saadab Kaja Kallase valitsusse järgneva koosseisu: tervise- ja tööminister Tanel Kiik, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, riigihalduse minister Jaak Aab, siseminister Kristian Jaani (senine PPA Põhja prefekt), välisminister Eva-Maria Liimets (senine Eesti suursaadik Tšehhis), kultuuriminister Anneli Ott, keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Mis Toomile ei meeldi? „Üks asi on see, et meil ei ole ühtegi venelast,“ sõnas Toom. „Kuigi, siin ei saa ka midagi ette heita, sest kõik, kellega peeti läbirääkimisi, ei saanud erinevatel põhjustel tulla. Minuga seekord ei räägitud – me leppisime varem kokku, et mina jätkan seal, kus olen.“ Toom rõhutas, et mingit lõhet Keskerakonna eesti ja vene tiiva vahel pole.

Toom rõhutas, et alati tahaks rohkemat, kuid tema arvates sooritati koalitsiooniläbirääkimistel olulised läbimurded: „Me ju teame, mis olid Reformierakonna ambitsioonid. Kui me vaatame praegu, siis on selge, et mõlemad pooled tegid sammu teineteisele vastu.“

Ambitsioonidest ja kompromissidest rääkides tuleb rääkida välis- ja siseministri positsioonidest, mis mõlemad tulid lõpuks Keskerakonnale. Sealjuures, kui Reformierakonna seitse ministrit pärinevad parteisüsteemist, siis Keskerakond toob valitsusse kaks väliseksperti ehk Jaani ja Liimetsa.