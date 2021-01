Keskerakonna volikogu kinnitas ministrikandidaadid. Uus peasekretär lubab, et miljoninõudest hoolimata jääb partei püsima

Keskerakonna peasekretäri käest tuleb alati küsida rahastamise ja korruptsiooni kohta: Hanimägi eelkäijale Korbile ja ka Keskerakonnale endale on esitatud esialgu Porto Franco skandaalis kriminaalkahtlustus. „Kahtlustus ei ole veel süüdistus, süüdistus ei ole veel süüdimõistmine,“ rõhutab värske peasekretär. „Loomulikult on see väga raske, väga keeruline olukord ja selle taagaga tuleb võidelda väga avatult. Oleme teinud mitmed väga rasked otsused, et erakonna rahaline seis läheks paremaks. Kerge see ei saa olema, aga samm-sammu haaval Eesti vanim erakond saab neist kahjustustest üle ja tõestab, et me oleme usaldusväärne partner oma valijatele ja Eestile.“

Mainitud rasked otsused on 24 inimese koondamine, sealjuures kaotati ära kõik piirkondlikud koordinaatorid. Seda 2021. aasta algul, kui sügisel on ees ootamas kohalike omavalitsuste valimised. „Meil tuleb valimistele vastu minna hoopis teistsuguse taktikaga, mõelda läbi milline saab olema erakonna toimimine piirkondades,“ nentis Hanimägi.

Rahalist selgust on Keskerakonnal vaja, sest nad ootavad mitut kohtuotsust: erakondade rahastamise järelevalve komisjon on käskinud neil tagasi maksta üle miljoni euro keelatud annetust, mis on seotud soodustingimustel saadud reklaamiga; kui Porto Franco kaasus lõppeb süüdimõistva otsusega, tuleb ära maksta ka Savisaare protsessis tingimisi saadud karistus 200 000 eurot. Kas Keskerakond üldse suudaks sellisel puhul pankrotti vältida?

„Me loomulikult oleme mures olukorra üle, aga nagu on juba varem öeldud: miks on toimunud mitmed ümberkorraldused erakonna bürool, ongi valmistumine erinevateks otsusteks. Keskerakond Eesti vanima ja suurima erakonnana – meid on vaja ja me teeme kõik selleks, et me oleksime olemas nii täna, homme kui ka ülehomme,“ lubab Hanimägi.