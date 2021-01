Kaljulaid: Vene võimude reaktsioon näitab nende nõrkust  

Tekkinud olukorda kommenteeris sotsiaalmeedias ka Eesti president Kersti Kaljulaid. "See, kuidas Venemaa võimud on asunud Aleksei Navalnõi toetuseks rahumeelselt meelt avaldama tulnud inimesi kinni võtma ning nende kallal vägivalda kasutama, on tõsiselt häiriv," kirjutas Kaljulaid Facebookis.

Ta sõnas, et see peab lõppema ning kinnivõetud inimesed, sealhulgas Navalnõi abikaasa, tuleb vabastada. "Eesti seisab alati selle eest, et igal rahval oleks õigus rahumeelselt oma meelsust näidata ilma, et peaks kartma võimude repressioone. Võimude selline reaktsioon näitab nende tegelikku nõrkust," lisas ta.