PÖÖRE PORTFELLIDE JAGAMISEL: Keskerakond saab sise- ja välisministri tooli 

Keskerakonna kauplemise tulemus tähendab seda, et erakonna positsioon on varasemast kehvem, kui valitsus hakkab arutama aasta kõige tähtsamat dokumenti – riigieelarvet. Selle dokumendi juures on eeskätt rahandusminister ja peaminister – mõlemad kuuluvad Reformierakonnale. Varasemalt nähti, et just Keskerakond võiks saata Taavi Aasa rahandusministeeriumisse. Samas on Aas ise avaldanud soovi jätkata majandus- ja taristuministrina, kus ta saab rohkem ära teha kui rahanduses.