Armukade naine pussitas meest, sest ei tundnud ennast mehe kõrval foto pealt ära Toimetas Madleen Vapper , täna 20:25

Foto: pixabay.com

Naine pussitas oma meest mitu korda pärast seda, kui arvas, et leidis temast fotod koos noorema naisega. Tuleb välja, et ta ise oli see “teine” naine. Foto on tehtud aastaid tagasi, kui nad tutvusid, teatas politsei Sonoras, Mehhikos.