Saksa teadlased suutsid halvatud hiired taas kõndima saada 

Inimeste seljaaju vigastused, mis on sageli põhjustatud spordist või liiklusõnnetustest, muudavad keha halvatuks, sest närvikiud, mis kannavad teavet lihaste ja aju vahel, ei suuda tagasi kasvada.

Saksamaal oleva Bochumi Ruhri ülikooli teadlastel õnnestus disainitud valgu abil taasluua seni parandamatuks peetud närviühendus, vahendab Reuters.

"Meie uuringu eripära on see, et valku ei kasutata mitte ainult isetootvate närvirakkude stimuleerimiseks, vaid see viiakse edasi ka ajju," ütles meeskonna juht Dietmar Fischer.

"Sel moel stimuleerime suhteliselt väikese sekkumisega väga palju närve ja see on põhjus, miks hiired saavad uuesti kõndida," sõnas ta ja lisas, et ravi saanud halvatud närilised hakkasid kõndima kahe kuni kolme nädala pärast.