Raekoja platsil avati kuuselabürint 

„See on suurepärane näide taaskasutusest: labürindi keskmes seisab meie linna esindusjõulukuusk, millelt on nüüdseks eemaldatud kuldsed kuulid; selle ümber paiknevad kuusesalud, mis seni ehtisid võlumetsana Raekoja platsi; ning lisaks on toodud seni vanalinna tänavatel seisnud väiksed kuused. Kokku moodustub sadadest jõulukuuskedest väga efektse rukkilille kujuga labürint, kust tänased külastajad võisid avastada ka rukkilillekujulise maiustuse!“ räägib Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.