Kuulus Rio karneval jääb tänavu ära 

Rio de Janeiro linnapea Eduardo Paes teatas neljapäeval karnevali tühistamisest COVID-19 pandeemia tõttu. "Ma pole kunagi varjanud oma kirge karnevali vastu ja selget nägemust selle kultuurilise väljenduse majanduslikust tähtsusest meie linna jaoks. Mulle tundub siiski naiivne ette kujutada, et meil on tingimused karnevali pidamiseks juulis," kirjutab Paes oma Twitteri kontol.

Linnapea siiski kinnitas, et kui massiline vaktsineerimine COVID-19 vastu toimib, siis loodetakse 2022. aastal siiski karnevali toimumisele. "Aastal 2022 oleme kõik vaktsineeritud ning saame nautida elu ja kultuuri just nii kirglikult, nagu me oleme ära teeninud," kirjutab ta.