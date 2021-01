Venemaal avaldatakse Navalnõi õhutusel Putini vastu meelt, inimesi peetakse massiliselt kinni 

Nii vähemalt teevad meeleavaldajad Siberis Irkutski linnas. Huvitaval kombel ei ole politsei protestijate tegevusse sekkunud. Mujal toimuvatel meeleavaldustel on rahva vastas märulipolitsei. Näiteks Vladivastokis on tulnud laupäeva hommikul meelt avaldama tuhanded inimesed. Vene meedias kirjutatakse, et inimesi on massiliselt kinni peetud.