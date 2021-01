GALERII JA VIDEOD | Venemaal avaldatakse Navalnõi toetuseks Putini vastu meelt, Navalnõi abikaasa peeti Moskva protestil kinni

Meeleavaldusi jälgiv sõltumatu valitsusväline organisatsioon OVD Info ütles, et kogu riigis on politsei seni kinni pidanud ligi 370 inimest, sealhulgas on vahistatud 18 ajakirjanikku, kes Moskvas, Peterburis, Khabarovskis, Vladivostokis ja Novosibirskis protestiaktsioonidel olid. Peterburis vahistati meeleavaldusel vene meedia sõnul 80 inimest.

Navalnõi toetusprotest Moskvas Foto: EPA/Scanpix

Meeleavaldus Moskvas algas kell 13 Puškini väljakul. Väljak on protestijaid täis, politsei hinnangul on neid umbkaudu 4000, kes nõuavad Navalnõi vabastamist. Politsei teavitab valjuhääldi kaudu, et nad vahistatakse, kui nad ei lahku. Ka Navalnõi asutatud korruptsioonivastase fondi jurist Sobol Ljubov peeti Moskvas kinni.

Moskvas valmistus politsei suurte jõududega protestiks. Kohal on ka rasketehnika, millega blokeeritakse Puškini väljakule ligipääsu. Väljakule kogunenud inimesi arreteeritakse. Politsei on väljaku ümber püstitanud sadu metallpiire, et meeleavaldust takistada.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin ütles, et koroonapandeemia ajal meeleavalduste tegemine on vastuvõetamatu ning ta lubas, et korra tagamise nimel sekkub asjasse politsei. Politsei sõnul surutakse omavolilised meeleavaldused ja provokatsioonid kohe maha.