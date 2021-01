GALERII JA VIDEOD | Venemaal avaldatakse Navalnõi toetuseks Putini vastu meelt, inimesi peetakse massiliselt kinni

Navalnõi toetusprotest Moskvas Foto: EPA/Scanpix

Moskva linneapea Sergei Sobjanin ütles, et koroonapandeemia ajal meeleavalduste tegemine on vastuvõetamatu ning ta lubas, et korra tagamise nimel sekkub asjasse politsei.

Sel laupäeval toimuvad üle maailma meeleavaldused, kus nõutakse Navalnõi viivitamatut vabastamist ning otsustava surve avaldamist Kremlile, et see lõpetaks vabaduseusku kodanike põhiõiguste ja -vabaduste piiramise.

Hanna Liubakova, ajakirjanik ja uurija Valgevenest, kirjutab, et Putin kardab, et Valgevenes toimunud protestid on venelastele eeskujuks. “Seepärast ta eelistas status quo’d. Navalnõi vahistamisega tõi ta venelased tänavatele. Esimesed protestid algasid. Inimesi peetakse politsei poolt kinni ja pekstakse. Näiteks Vladivostokis aetakse protestijaid jõhkralt laiali. Venemaa liidrid on niivõrd hirmul oma jalgealuse kaotamise pärast, et peksavad omaenda kodanikke.