Ööklubisse pääsemiseks isikutunnistust võltsinud nooruk pääses kohtus karistusest 

Nimelt võltsis nooruk enda isikutunnistusel sünniaja ja isikukoodi numbreid. Mullu 23. oktoobril esitas ta ööklubis turvatöötajale isikutunnistuse tõendamaks, et ta on täisealine. Süüdistuse sai nooruk selleski, et omandas narkootilist ainet metüleendioksümetamfetamiini sisaldavaid tablette ja psühhotroopset ainet alprasolaami sisaldavat lillat tabletipuru.

Läinud aasta lõpul vabastas Harju maakohus süüaluse karistusest ja kohaldas tema suhtes mõjutusvahendi: allutas üheks aastaks kriminaalhooldaja käitumiskontrollile. Ka kohustas kohus teda käitumiskontrolli ajal mitte omama või tarvitama narkoaineid.