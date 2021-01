FOTOD | Tuletõrjeauto sõitis teelt välja ja lõpetas katusel, viga sai neli päästjat

Auto väljatõmbamiseks on tellitud Tartust puksiirauto. Põltsamaa komandos jätkab teenistust uus valvevahetus asendusautoga Jõgeva komandost. Sündmuskohal on ka politsei ning kõik liiklusõnnetuse asjaolud selgitatakse välja ametkondliku juurdluse käigus.

Päästeamet palub kõigil liiklejatel olla liikluses väga ettevaatlik, kuna ilmaolude tõttu on teed kohati väga libedad.

Ka maanteamet hoiatab, et teedel, eriti hommikuti, on kohati libedusoht. Amet tuletab meelde, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus, vaid alati tuleb valida sõidu- ja teeoludele vastav kiirus.