FOTOD | Tuletõrjeauto sõitis teelt välja ja lõpetas katusel, viga sai kolm päästjat 

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolamärjad. Väiksematel teedel tuleb arvestada kinnisõidetud lumega.

Maanteamet hoiatab, et teedel, eriti hommikuti, on kohati libedusoht. Amet tuletab meelde, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus, vaid alati tuleb valida sõidu- ja teeoludele vastav kiirus.