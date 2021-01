Lõuna-Eesti rahvas hoiab pöialt, et uus võimuliit ei kukuks makse tõstma 

Tartumaal Puhjas ütleb Külli, et ülemäära traagiliselt ta kolmikkoalitsiooni lagunemist ei võta, kuid on mures, et mõnigi EKRE algatus jääb nüüd teostamata. „Paraku Reformierakond rahva arvamust kardab. Arvatakse, et rahvas ei saa aru ja hääletamiseks peab olema juriidiline haridus. No kuulge, ega me nii lollid ka ikka ole,“ räägib ta. Ta nendib, et emakeele õpib laps kiiresti ära ka kodus või lisakoolitusega ja leiab, et koolis peaks kõik õppima eesti keeles.