Eesti uudised Teisest otsast koroonaviiruse kallale: Tartu teadlaste uus test tuvastab nakkusohtlikud inimesed Asso Ladva , täna 21:15

EBAMUGAVAT NINAST VÕETAVAT TESTI UUS LEIUTIS EI ASENDA: Eesti teadlased leiutasid testi, mis selgitab välja nakkusohtlikud inimesed, aga senist testimismeetodit see kõrvale ei lükka. Foto: Robin Roots

„Me oleme koroonaviiruse tuvastamiseks välja töötanud testi, mis näitab viirusnakkuse aktiivset kulgemist ehk tuvastab nakkusohtlikud inimesed. Kui praegune testimine põhineb viiruse pärilikkusaine leidmisel, siis meie metoodika tuvastab viirust teisest otsast, tehes kindlaks viiruse valguliste koostisosade olemasolu proovis. Need esinevad eelkõige nakkuse aktiivses etapis, kui nakatunu neid valke toodab. See lubaks tuvastada, kas positiivseks testitud inimene veel toodab viirust või enam mitte, kas ta on nakkusohtlik,“ ütleb biotehnoloogiafirma Icosagen vanemteadur Rainis Venta.