Juhtkiri | Tartu astus Seliga ämbrisse? 

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on karistuse kandnul õigus ühiskonna andestusele ning topeltkaristamine on Eestis keelatud – kas aukodaniku tiitli mitteandmine oleks tõesti karistus? Vastuväitjad ütlevad, et kuna tiitel pole üksiku heateo, vaid elutöö eest, siis kõiki tegemisi arvesse võttes läheb arvesse ka korruptsioonijuhtum.

Alati ei pea lähtuma ainult kohtuotsusest, sest Mart Kadastik Tartu aukodaniku kandidaadina taandas ennast ise kriitiliste sõnavõttude pale, sama tegi ka Hillar Palamets. Mõlemale heideti ette nende nõukaaegseid tegemisi. Seli lõplik süüdijäämine jääb aga kõigest viie aasta taha. Küsimus pole selles, kas Seli ise loobuks tiitlist - linnavõim on valmis teda mitte ainult aukodanikuks tegema, vaid kaitseb kirglikult oma otsust kriitikanoolte eest.

Et Seli kandidatuuri hääletati paketis koos kahe teise isikuga, siis järelikult oli linnavõim täiesti teadlik vastuseisust Seli suhtes. Paketis hääletades tehti sama, mille vastu Reformierakond riigikogus abieluküsitluse puhul ägedalt võitles. Kaja Kallas ütleb end Seli juhtumist distantseerides, et see on Tartu volikogu enda asi.

Nüüd oleme olukorras, kus Mailis Reps ei saa avalikkuse surve tõttu uues valitsuses ministriks, aga Seli saab aukodanikuks. Omamoodi arusaamist asjadest näitab Tartu volikoguliikme põhjendus: „Saan aru, kui see korruptsioon oleks tema taskusse läinud, aga see läks spordi hüvanguks.“

Kus on aga piir, kus tehtud hea kaalub üles küsitavad aspektid? Kas ka roolijoodik või mõrtsukas võiksid saada aukodanikeks, kui nad on enne jõudnud palju head teha? Või on tiitli andjatel siiski kohustus olla ka moraalse majaka rollis, et jagatav tiitel ei devalveeruks.